Автомобилисты в понедельник, 23 февраля, могут бесплатно воспользоваться парковками на всех улицах Москвы в честь Дня защитника Отечества.

Стоянки со шлагбаумом продолжают работать в обычном режиме.

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов, военнослужащих и участников специальной военной операции с Днем защитника Отечества.

Незадолго до этого президент России Владимир Путин выступил с обращением по случаю Дня защитника Отечества. Глава государства поздравил граждан, ветеранов, военнослужащих и гражданский персонал Вооруженных сил с праздником.

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян тоже поздравила ветеранов, солдат и всех, кто причастен к отстаиванию интересов родины, с праздником.

Москва отмечает День защитника Отечества праздничными мероприятиями, акциями и поздравлениями для героев. Культурные площадки, парки, музеи, театры и ВДНХ приглашают горожан на концерты, мастер-классы, экскурсии, спортивные состязания и фестиваль снежных скульптур.