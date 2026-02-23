Собянин поздравил ветеранов и военнослужащих с 23 Февраля

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 23 февраля, поздравил ветеранов, военнослужащих и участников специальной военной операции с Днем защитника Отечества.

© Вечерняя Москва

— Это праздник мужества, стойкости и патриотизма. Ратный труд особо уважаем и почитаем в стране, которая за свою многовековую историю не раз сталкивалась с посягательствами на свободу и независимость, — отметил глава города.

По его словам, город чтит героизм творцов Великой Победы 1945 года, защитивших родную землю и принесших мир народам мира, а также гордится подвигами участников специальной военной операции, которые сегодня сражаются за суверенитет и будущее России.

Мэр Москвы в своем блоге в МАХ выразил благодарность защитникам Родины за их самоотверженность, отвагу, стойкость и стремление к победе, пожелав им крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в служении Отчизне.

Президент России Владимир Путин тоже выступил с обращениемпо случаю Дня защитника Отечества. Глава государства поздравил граждан, ветеранов, военнослужащих и гражданский персонал Вооруженных сил с праздником.