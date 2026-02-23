Сотни мероприятий пройдут в Москве ко Дню защитника Отечества

Москва отмечает День защитника Отечества праздничными мероприятиями, акциями и поздравлениями для героев. Об этом в понедельник, 23 февраля, рассказали в пресс-службе Департамента культуры города.

© Вечерняя Москва

Культурные площадки, парки, музеи, театры и ВДНХ приглашают горожан на концерты, мастер-классы, экскурсии, спортивные состязания и фестиваль снежных скульптур. Большинство событий бесплатные, на часть из них потребуется регистрация или покупка билета через «Мосбилет».

Музей Победы откроет бесплатный вход для защитников Родины, а кинопарк «Москино» предложит квесты, исторические реконструкции, мастер-классы и праздничный марш с концертом и полевой кухней.

В Александровском саду провели профилактику Вечного огня, город украсили триколорами и плакатами, а на цифровых экранах и медиафасадах транслируются видеоролики о защитниках. В метро на станции «Трубная» разместили более 500 декораций с армейскими звездами и надписями.

Парковки в столице стали бесплатными, включая зоны с повышенными тарифами, а пригородные поезда и ночной наземный транспорт будут работать по расписанию с дополнительными экспрессами, передает официальный сайт мэра Москвы.

Специалисты комплекса городского хозяйства также украсили столицу праздничными плакатами и флагами в честь Дня защитника Отечества.