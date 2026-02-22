Аэропорты Внуково и Шереметьево приостановили работу
Временные ограничения введены в столичных аэропортах Внуково и Шереметьево. Гавани не принимают и не отправляют рейсы, сообщила пресс-служба Росавиации.
Как пояснило ведомство, меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
В свою очередь, пресс-служба авиакомпании "Россия" предупредила об отмене, переносе и объединении рейсов на фоне ограничений. Часть самолетов была направлена на запасные аэродромы.
При этом представитель аэропорта Жуковский сообщил РИА Новости, что запреты на полеты не отразились на расписании в гавани.
"Уходов на запасные аэродромы не было. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме", – говорится в заявлении.
Ограничения на полеты вводились в аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский днем 22 февраля. Гавани также не принимали и не отправляли рейсы. Меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов. Позже их отменили.