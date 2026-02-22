В ближайшие часы Москву накроет метель с гололедицей и порывами юго-западного ветра до 17 м/с. Об этом сообщает

РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

В ведомстве уточнили, что местами ожидается снег, метель, на дорогах снежные накаты, гололедица.

Специалисты МЧС призвали столичных водителей проявлять осторожность на дорогах. Пешеходам порекомендовали держаться подальше от шатких конструкций и рекламных щитов.

Ранее синоптики сообщили, что во второй половине дня в воскресенье, 22 февраля, к столице подойдёт теплый фронт циклона «Зантина». Ожидается усиление ветра до 6-11 м/с с порывами до 15 м/с и небольшой снегопад. Потеплеет до -1°..+1°.

По радарным данным, зона осадков уже в Смоленской и Тверской областях и стремительно приближается к столичному региону.