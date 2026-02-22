Новый сюжет на «Матрешке Москвы» посвящен Дню защитника Отечества

Ко Дню защитника Отечества для «Матрешки Москвы» в парке «Зарядье» подготовили тематический сюжет, который посвящен Вооруженным силам Российской Федерации. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мы разрабатываем специальные программы в честь патриотических дат для инновационной достопримечательности «Матрешка Москвы» в парке «Зарядье» по поручению Сергея Собянина. Сейчас подготовили тематический сюжет ко Дню защитника Отечества. В 2026 году продолжим создавать познавательные программы к государственным праздникам», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Гости смогут увидеть специальную заставку со щитом как одним из символов безопасности, флагом России и импровизированным праздничным фейерверком. Кроме того, зрителям представят собирательный образ крейсера с навигационным оборудованием, цифровые копии истребителя Су-57 и современных танков. Увидеть поздравление можно без предварительной регистрации каждый вечер с 21 по 24 февраля по адресу: ул. Варварка, д. 6.

Сюжет, посвященный Дню защитника Отечества, начинается сразу после завершения каждого сеанса вечерней программы «Россия объединяет»: в 18:15, 19:15 и 20:15.