В Москве установлен новый суточный рекорд высоты снега

В Москве установлен новый рекорд высоты снежного покрова для 22 февраля. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В телеграм-канале метеоролог сообщил, что сегодня в столице обновлён третий подряд суточный рекорд по высоте снежного покрова.

«По данным базовой метеостанции города, ВДНХ, высота снежного покрова сегодня утром составила 68 см (минус 2 см за сутки), что на 5 см выше прежнего рекорда этого дня, принадлежавшего 2010 году», — написал Леус.

Он спрогнозировал небольшой снег во второй половине воскресенья и в начале предстоящей ночи. Это означает, что в понедельник снежный рекорд вновь может обновиться. Сейчас для 23 февраля он составляет 67 см (такой высоты сугробы достигли в 2010 году).

По словам Леуса, на других метеостанциях столицы высота сугробов доходит до 73 см (Тушино) и до 81 см (МГУ).

На территории области лидером стала Кашира, там зафиксированы сугробы высотой 82 см.