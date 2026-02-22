На станции метро «Маяковская» провели первые в 2026 году церемонии бракосочетания

Столичные загсы провели первые в этом году церемонии бракосочетания на станции метро «Маяковская». В ночь на воскресенье, 22 февраля, были заключены три брака. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— В 2026 году около 30 пар смогут сказать заветное «да» в антураже самой романтичной станции метро столицы. В ночь на 22 февраля сотрудники московских загсов зарегистрировали три первых брака, — рассказала Ракова.

По ее словам, у желающих создать семью еще есть возможность подать заявление для проведения такой церемонии. Перед началом бракосочетания платформу оформляют свадебным декором и размещают стойку для колец, передает сайт мэра Москвы.

Ранее Анастасия Ракова рассказала, что уникальная церемония бракосочетания состоится 26 февраля в «Саду благодарности» на территории НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

В декабре прошлого года мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что правительство Москвы присвоило статус Дворца бракосочетания Зеленоградскому, Таганскому и Митинскому отделам ЗАГС.