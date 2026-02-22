Собянин рассказал о работе подводников, задействованных в строительстве метро

Столичное метро развивается стремительно – это результат внедрения современных технологий и работы настоящих профессионалов. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в мессенджере Max.

«Одна из самых сложных, опасных и в то же время уникальных профессий – кессонщик. Они трудятся в экстремальных условиях и под избыточным давлением. Кессонные технологии начали активно применять в 1930-х годах при строительстве первых линий метро. Тогда тоннели прокладывали в герметичных камерах – кессонах, под высоким давлением воздуха, чтобы не допустить затопления. Специалисты разрабатывали грунт вручную или с помощью специальных инструментов, рискуя своей жизнью и здоровьем. На тот момент это был практически единственный способ работать на большой глубине и под руслами рек», – написал мэр.

Собянин отметил, что сегодня при строительстве станций в основном используются тоннелепроходческие механизированные комплексы. Но в сложных геологических условиях даже самые современные щиты требуют вмешательства человека, а именно – кессонщика. От этих специалистов зависит и бесперебойность работы тоннелепроходческих комплексов – ремонт и замену режущего инструмента могут выполнить только они.

Дело в том, что в нестабильных обводнeнных грунтах провести ремонтные работы не так просто – сначала нужно создать своеобразный воздушный «пузырь», который вытеснит воду и создаст условия для нахождения человека в полости тоннеля в специальной барокамере. Так, недавно кессонщики заменили режущий инструмент щита «Мария», который прокладывает тоннель от станции «Липовая Роща» до «Строгино» Рублeво-Архангельской линии.

Мэр подчеркнул, что все кессонщики – специалисты с высокой квалификацией. В состав команды обязательно входит медицинский сотрудник, который контролирует состояние здоровья во время проведения всех работ.