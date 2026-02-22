В Московском зоопарке появились на свет три редких безухих варана

Сейчас детеныши и их родители живут в специальных служебных помещениях павильона «Террариум».

В конце января в Московском зоопарке, подведомственном столичному Департаменту культуры, появились на свет детеныши калимантанского безухого варана. Это второе поколение редких рептилий, которые родились там. Сейчас они живут в отдельном террариуме, за ними наблюдают зоологи.

«Малыши, чей пол пока не определен, чувствуют себя отлично. В возрасте трех недель каждый из них весит около 13–14 граммов при длине тела 12–14 сантиметров. Детеныши уже перенесли первую линьку и начали самостоятельно питаться. Их рацион в Московском зоопарке, как и у взрослых особей, состоит из дождевых червей и улиток», — рассказала Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.

Безухие вараны появились в Московском зоопарке в 2018 году как конфискованные животные, изъятые в одном из столичных аэропортов. Спустя несколько лет специалистам удалось адаптировать ящериц и получить от них первое потомство.

Рептилии живут на стыке воды и суши, им необходим особый температурный режим и определенный уровень кислотности воды. Для поддержания нужных параметров герпетологи используют листья магнолии и регулярно проводят лабораторный анализ воды. Размножение ящериц требует тщательного контроля специалистов: после откладки яйца помещают в инкубатор с постоянной температурой плюс 27–28 градусов, где они находятся около 90 дней. Появляясь на свет, детеныши вскрывают скорлупу специальным яйцевым зубом.

Безухий варан — эволюционный предок змей, единственный современный представитель семейства лантанотусов. Это ночные животные, обитающие на северо-западе острова Калимантан. Долгое время считалось, что они вымерли, но в начале XX века их нашли у подножия горы Кинабалу. Сегодня в мире насчитывается около 100 особей, включая музейные экспонаты. Этот вид относится к вымирающим животным. У безухих варанов есть ядовитые железы, но их яд не опасен для человека.

Программа мероприятий в Московском зоопарке способствует реализации в столице целей и задач национального проекта «Семья». Подробнее о национальных проектах России и вкладе Москвы можно узнать на специальной странице.

Московский зоопарк, подведомственный столичному Департаменту культуры, — один из старейших в Европе. Он был основан Императорским русским обществом акклиматизации животных и растений в 1864 году. История зоопарка неразрывно связана с именами выдающихся ученых Московского университета — Карла Рулье, Анатолия Богданова и Сергея Усова.

Сегодня Московский зоопарк продолжает развиваться, здесь ведется серьезная научная работа, проходят международные конференции, реализуются образовательные программы, а также ежедневно создается уникальная атмосфера для знакомства жителей и гостей столицы с удивительным миром живой природы.

В начале 2025 года Московский зоопарк установил мировой рекорд по числу представленных видов животных — там содержались 1253 вида. Этот выдающийся результат — плод многолетних трудов коллектива зоологов, ветеринаров, киперов и других сотрудников.