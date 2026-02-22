Москвичей предупредили о тяжелом лете

В Москве в этом году будет тяжелое лето — ожидаются температурные рекорды, нашествие насекомых, возможны природные пожары, пишут «Аргументы и факты».

По оценке экспертов, нынешняя зима будет не только аномально снежной, но еще и очень короткой.

«Климатическая весна в Москве способна начать проявляться уже на месяц раньше привычных сроков. А летний сезон, если тенденция сохранится, может начаться не в июне, а уже в мае», — пояснил академик РАН Владимир Клименко.

Глава МЧС Александр Куренков заметил, что в ряде регионов ожидается «более тяжелое» половодье, чем год назад. Он добавил, что фоновый прогноз будет готов к 5 марта, а долгосрочный — к 20-му.

В ведомстве отметили, что быстрое таяние снега в сочетании с резким потеплением формируют опасный фон: прошлогодняя сухая трава остается на поверхности, а верхние слои почвы при дефиците влаги быстро пересыхают.

В том случае, если лето окажется жарким и ветреным, природные возгорания могут начаться уже в начале июня.

Специалисты предупредили, что столичный регион столкнется летом с нашествием насекомых — толстый снежный покров этой зимой сыграл роль естественного утеплителя, значительная часть личинок насекомых успешно перезимовала.

«Мы можем столкнуться с беспрецедентной концентрацией насекомых уже в апреле–мае», — уточнил Андрей Хорошилов, основатель и CEO проекта «Сохрани лес».

По его данным, заметнее всего будет рост численности комаров у водоемов и в пригородах, а также ранняя активизация клещей в лесах и парках.