В День защитника Отечества в Москву придет оттепель

Оттепель ждет Москву в начале будущей недели, в понедельник днем температура повысится до минус 1 градуса. Об этом сообщила ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова, передает РИА Новости.

Синоптик отметила, что в начале предстоящей недели температура превысит норму приблизительно на 2 градуса и немного «опередит температурный график».

«В понедельник, 23 февраля у нас минус 3 — минус 5 ночью, а днем минус 1 — минус 3. И вторник, и среда у нас ночью минус 2 — минус 7, а днем от минус 4 до плюс 1 градуса», — спрогнозировала Макарова.

По ее словам, в понедельник уже можно говорить об оттепели, поскольку впервые после морозного периода фиксируется минус 1 градус.

Накануне профессор ПГНИУ сообщил, что на предстоящей неделе в нескольких регионах России температура будет на 18 градусов ниже нормы.