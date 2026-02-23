Высота снежного покрова в Москве стала самой большой за время метеонаблюдений

Москва переживает историческую зиму. По данным метеорологической обсерватории МГУ имени М.В. Ломоносова, 20 февраля 2026 года высота снежного покрова в столице достигла рекордных 80 сантиметров, что стало абсолютным максимумом за все 72 года непрерывных наблюдений.

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, до сегодняшнего дня абсолютный рекорд в 77 сантиметров был установлен 26 марта 2013 года. Это значение продержалось почти 13 лет, нынешняя зима превзошла его более чем на три сантиметра.

В центре Москвы на метеостанции Балчуг высота снега составила 77 сантиметров, что также стало рекордным показателем для этой локации. 20 февраля текущего года стало поворотным моментом зимнего сезона: утром этого дня на базовой метеостанции ВДНХ было зафиксировано 68 сантиметров снега, что на 5 сантиметров выше предыдущего суточного рекорда, установленного в 2010 году. Ключевым фактором стал циклон "Валли", пришедший из Атлантики - он принес в столицу аномальные для середины февраля снегопады. По словам специалистов, зима 2025-2026 года может войти в число самых снежных за последние шесть десятилетий.

Исторические рекорды: от 1966 года до наших дней

Зима 1966 года на протяжении десятилетий считалась одной из самых снежных в истории Москвы. Тогда 20 февраля высота снежного покрова достигла 64 сантиметров - это значение стало рекордом для данного дня и продержалось много лет. Именно эту отметку удалось превысить в 2026 году, когда сугробы выросли до 70 сантиметров.

Однако 1966 год - не единственный рекордсмен. Для 20 февраля рекорд в 64 сантиметра фиксировался также в 1994 и 2024 годах. Но настоящим историческим событием стал конец февраля 1994 года, когда сугробы в городе достигли невероятных 77-78 сантиметров - это значение до недавнего времени считалось абсолютным максимумом. Эта отметка была превышена в марте 2013 года.

Рекорды текущей зимы

Анализ метеорологических данных показывает, что зима 2025-2026 годов поставила сразу несколько рекордов. В январе 2026 года в Москве выпало рекордное количество осадков за всю историю метеонаблюдений - 101 миллиметр, что почти вдвое превышает климатическую норму. Только январь 2026 года стал самым снежным в Москве за два столетия - максимальная высота сугробов на территории МГУ достигла 59 сантиметров. В течение февраля рекорды обновлялись практически ежедневно: 22 февраля на метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составила 68 сантиметров, что на 5 сантиметров выше прежнего рекорда этого дня, установленного в 2010 году. Для 23 февраля рекорд составлял 67 сантиметров.