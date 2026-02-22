20 команд приняли участие в снежной битве на Воробьевых горах

Победители получили сувениры и сертификаты на завтрак в первом ресторане столичных колледжей «Встреча друзей».

В рамках проекта «Зима в Москве» в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах состоялась масштабная снежная битва. Сотни участников боролись за главный приз — завтрак в первом ресторане столичных колледжей «Встреча друзей». Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента образования и науки.

Участие в снежном турнире приняли 20 команд до 10 человек каждая. Они сыграли по два — три матча, после чего победители сразились в специальных раундах за главный приз.

В финале состязания игроки получили сувениры с символикой московского образования, а команды победителей наградили сертификатом на завтрак в первом ресторане столичных колледжей «Встреча друзей» и мерчем спортивного портала «Чемпионат».

«Я получил огромное удовольствие от участия в турнире по метанию снежков. Формат мероприятия напомнил мини‑версию юкигассена — японской игры в снежки. Наша победа зависела от командной работы, тактики и быстрой реакции. Это отличный способ совместить активный отдых с развитием командных и стратегических навыков», — рассказал победитель турнира по метанию снежков, ученик 11 класса школы № 1529 имени А.С. Грибоедова Павел Пименов.

Рядом с игровой площадкой организовали специальную фотозону со светящимися шарами и ледяной инсталляцией с символикой московского образования.

Участники снежной битвы и гости мероприятия также могли посетить бесплатный каток площадью 4,5 тысячи квадратных метров, лыжную трассу с двумя кольцевыми маршрутами, мастер-классы в креативной лаборатории Московского дворца пионеров и зимнее световое шоу.

Помимо этого, на территории семейного пространства работает первый ресторан столичных колледжей «Встреча друзей», где студенты под руководством наставников выступают в роли поваров, бариста, официантов и других специалистов. В заведении можно найти авторские и классические блюда, а также особое детское меню.

«Зима в Москве» — главное событие сезона. Проект направлен на укрепление общественных и семейных связей, создание атмосферы единства и взаимной поддержки, а также на помощь тем, кто сейчас защищает Родину. Благодаря разнообразным программам, включающим культурные, образовательные и спортивные мероприятия, он объединяет москвичей и гостей столицы всех возрастов и с разными интересами, создавая условия для творческого развития, активного отдыха и теплого общения. Особое внимание уделяется поддержке участников и ветеранов специальной военной операции и членов их семей, а также всех, кто оказывает помощь фронту.