Капремонт почти 50 домов, в которых жили советские художники, прошел в Москве

В Москве за последние десять лет капитально отремонтировали почти 50 домов, где жили известные художники. В комплексе городского хозяйства рассказали, что работы затронули дома на улицах Тараса Шевченко и Фрунзенской, а также на улице Костякова.

© Mos.ru

Фасад и подъезды дома на Тараса Шевченко, где жил народный художник Николай Жуков, восстановили в 2022 году. Специалисты очистили стены, заделали трещины, обновили штукатурку, балконные плиты и архитектурные элементы, вернув исторический цвет фасада и установив новые двери.

В 2023 году привели в порядок дом на Костякова, где жил Гурий Захаров. Работы включали очистку фасада, ремонт трещин, обработку от влаги, восстановление декоративных элементов и окраску в исторические цвета. Отремонтировали также балконы, водостоки и входные группы.

Дом на Фрунзенской набережной, где проживал Борис Иогансон, отреставрировали в прошлом году. Там обновили фасад, инженерные магистрали, кровлю, восстановили кирпичную кладку и декоративные элементы, обработали поверхности от влаги и защитили гидрофобным составом. Все работы выполнялись с учетом особенностей исторических зданий, передает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно был согласован проект капитального ремонта и реставрации объекта культурного наследия федерального значения «Жилой дом, конец XVIII–XIX вв.».