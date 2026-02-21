Стало известно, когда сойдет снег в Москве

Сход снежного покрова в столичном регионе ожидается не раньше второй декады апреля, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Учитывая высоту нынешнего снежного покрова (70 см), можно предположить, что сход снежного покрова в нынешнем году однозначно будет позднее средней многолетней даты, и скорее всего, близко к самым поздним срокам: предположу, что снег в Москве сойдeт во второй декаде апреля и ближе к еe окончанию», – написал синоптик.

Он отметил, что по климатическим нормам в Москве в XXI веке средняя дата схода снежного покрова приходится на 30 марта.

При этом самым поздним сроком стал сход снежного покрова 16 апреля 2012 года и 17 апреля 2013 года. В 2012 году в конце февраля снежный покров достигал 39 см, а в марте вырастал до 46 см. В 2013 году снежный покров в конце февраля достигал 40 см, а в марте вырастал до 77 см.