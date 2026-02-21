Синоптик предупредил о снежных осадках в Москве 24 февраля

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал RT, что на следующей неделе снежный покров в столице увеличится.

«Циклон с запада быстро проскочит до центральных областей России и в Москве может дать осадки. Они будут не такие сильные, но от 6 до 9 см может добавиться. Снег начнётся в ночь на вторник (24 февраля. — RT) и к вечеру вторника закончится. Это будет наиболее значимый снег до конца месяца», — отметил синоптик.

Отвечая на вопрос о таянии снежного покрова, собеседник RT пояснил, что сход зависит от нескольких факторов.

«Зависит от высоты снежного покрова, зависит от характера атмосферных процессов весной. Будет ли ранняя весна? Будет ли тёплая весна или она будет холодной?.. Насколько я помню, климатические сроки — это где-то начало — середина апреля. Рискну предположить, что (снег сойдёт. — RT) на неделю позже. Таков мой нестопроцентный вердикт», — заключил Шувалов.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что 23 февраля температура в Москве будет стремиться к 0 °С.

Подробнее — в материале RT.