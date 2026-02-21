В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы и сильного ветра. Об этом свидетельствуют данные на сайте российского Гидрометцентра.

Там отмечается, что из-за усиления юго-западного ветра до 15 м/с уровень опасности будет повышенным с 9:00 17 марта до 21:00 в воскресенье, 22 февраля. Предупреждение Гидрометцентра о гололедице будет действовать до 21:00 понедельника, 23 февраля. Оно также касается Московской области. Желтый уровень опасности введен и в Ярославской, Костромской, Ивановской, Рязанской, Владимирской, Смоленской, Калужской, Тульской, Брянской, Белгородской и Курской областях.

До этого высота сугробов на метеостанции ВДНХ в Москве почти в два раза превысила климатическую норму и обновила рекорд 1966 года. После прошедших за последние сутки снегопадов снежный покров продолжил расти. На опорной метеостанции ВДНХ его высота достигла 70 см, что в 1,8 раза выше нормы для 21 февраля — 38 см. Прежний максимум для этой даты был зафиксирован в 1966 году. Тогда высота снега составила 64 см.