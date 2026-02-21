В Москве побит рекорд 60-летней давности

Высота сугробов в Москве превысила климатическую норму почти вдвое, побив шестидесятилетний рекорд, рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в результате прошедших за последние сутки снегопадов высота сугробов продолжает увеличиваться.

На опорной московской метеостанции ВДНХ снежный покров в настоящий момент в 1,8 раза превышает климатическую норму и составляет 70 см, пояснил метеоролог.

«Норма для 21 февраля — 38 см, побит рекорд 1966 года, когда в этот день было 64 см, абсолютный рекорд всего февраля пока остается на высоте — 72 см», — разъяснил Тишковец.

Метеоролог уточнил, что в центре Москвы, на Балчуге, высота снежного покрова составила 78 см, в Тушино — 73 см. В Подмосковье самые высокие сугробы в Коломне – 81 см, Кашире — 83 см, Черустях — 84 см.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что циклон «Валли» покинул столицу ещё вчера, 20 февраля, но продолжил посыпать регион небольшими снегопадами.

Исследователь заметил, что в столице, по данным базовой метеостанции города (ВДНХ), выпало в пересчёте на воду 1,2 мм осадков. Он добавил, что этого оказалось достаточно, чтобы высота сугробов в столице побила еще два рекорда.

«Во-первых, высота снежного покрова в Москве достигала отметки в 70 см — это самый высокий показатель с начала нынешней зимы, а во-вторых, это на 6 см выше, чем прежний суточный рекорд высоты снежного покрова этого дня, принадлежавший ранее 1966 году», — отметил Леус.

Синоптик предположил, что с высокой долей вероятности в воскресенье, 22 февраля, будет побит уже третий подряд и пятый с начала года суточный рекорд по высоте снежного покрова.