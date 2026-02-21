Собянин рассказал о профилактике Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата

© Вечерняя Москва

В Александровском саду провели профилактику Вечного огня.

Об этом в субботу, 21 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Огонь на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду зажгли 8 мая 1967 года. С тех пор специалисты газового хозяйства столицы с особой заботой поддерживают техническое состояние конструкции горелки негасимого пламени, — написал глава города.

Он уточнил, что осмотр мемориала проводят ежедневно, а профилактику — раз в месяц и перед государственными праздниками. Горелка имеет систему трехкратного резервирования, которая защищает пламя от дождя, снега и ветра.

Собянин добавил в своем блоге в МАХ, что во время работ специалисты чистят конструктивные элементы, меняют запальники, убирают сажу и временно переносят огонь с помощью копии исторического факела, которым зажигал мемориал Леонид Брежнев. Оригинальный факел выставлен в инженерном центре АО «Мосгаз». Обслуживание Вечного огня доверяют только опытным специалистам с высокой квалификацией.

На период проведения работ Вечный огонь временно переносят на уменьшенную копию основной горелки с помощью специального факела, благодаря чему пламя остается непрерывным.