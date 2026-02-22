Собянин назвал самые популярные площадки проекта "Учебный день в музее"

Проект "Учебный день в музее" набирает популярность в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

"Мы начали его в 2017 году, чтобы у школ была возможность проводить интерактивные занятия среди экспонатов. Так ребята расширяют знания, полученные за партой, — соприкасаются с искусством, историей и другими науками. Учителя могут заполнить заявку на сайте проекта", – написал он.

В первом учебном полугодии участниками мероприятия стали более 61 тысячи школьников, что почти на 10% больше, чем годом до этого. При этом число школ-участниц составило около 300.

Чаще всего ребята посещали Музей космонавтики, Московский зоопарк и Государственный музей спорта. В 2026 году географию проекта решили расширить. Теперь в нем доступны еще шесть музеев, включая музей-панораму "Бородинская битва" и Музей русской гармоники Альфреда Мирека. В настоящее время для школьников открыты 44 площадки.

Также учеников медиаклассов приглашают пройти предпрофессиональную практику в музеях, во время которой они знакомятся с экспозициями и выполняют творческие задания.

Ранее сообщалось, что сервис аренды городских пространств "Вместе с культурой" начал работать на mos.ru в феврале 2021 года. За это время он объединил площадки в 127 районах Москвы.

Проект позволяет всем желающим найти удобные помещения для проведения различных мероприятий, включая семинары, тренинги, конференции, литературные чтения, выставки, квесты и детские праздники.