Собянин: «Мосволонтер» сформировал более 2,5 тысячи волонтерских корпусов

«Мосволонтер» отмечает 12-летие, за время работы центр создал более 2,5 тысяч волонтерских корпусов, организовал десятки тысяч мероприятий и объединил свыше 1,58 миллиона москвичей.

Об этом в субботу, 21 февраля, сообщил мэр Сергей Собянин.

— Волонтеры помогали проводить на самом высоком уровне многие международные, федеральные и городские мероприятия — от чемпионата мира по футболу 2018 года до Международной выставки-форума «Россия». В год 80-летия победы в Великой Отечественной войне заботились о ветеранах, поддерживали участников СВО, участвовали в мемориально-патронатных и патриотических акциях, — отметил глава города.

Среди ключевых проектов — «Москва помогает», который поддерживает участников специальной военной операции и жителей новых и приграничных регионов. Волонтеры за четыре года собрали около пяти миллионов единиц гуманитарной помощи. Конкурс «Доброе сердце столицы» вовлек более 90 тысяч участников, а лучшие получают знак отличия «Волонтер Москвы».

В столице работают 10 центров «Доброе место», где горожане участвуют в акциях, мастер-классах и сборе вторсырья. Празднование 12-летия пройдет в два этапа: с 20 февраля стартовала выставка «Портрет героя СВО» и квиз «Про добро», а с 15 марта начнется марафон «12 лет добрых дел» во всех центрах, говорится в блоге Собянина в МАХ.

Жители столицы продолжают собирать помощь на фестивальных площадках «Московских сезонов». Там открыты павильоны «Фабрика подарков» проекта «Москва помогает».