Синоптик рассказал, ждать ли москвичам снегопадов в конце февраля

В Москве еще будут снегопады, но не такие мощные, как прошедшие ранее.

Об этом рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова РИА Новости.

«Рассчитываем, что до конца февраля уже таких снегов, как мы пережили, не будет», — сообщила метеоролог.

По прогнозам эксперта, снег в Москве до конца февраля еще будет, но в выходные и 23 февраля он будет скорее как «небольшой снежок» и будет идти местами.

Позднякова предупредила, что к 23 февраля к столице подойдет следующий атлантический циклон: за 12 часов может выпасть 2-4 мм осадков, однако это несравнимо меньше, чем во время минувшего снегопада в Москве.

Накануне синоптик Михаил Леус рассказал, что снегопад «Валли» побил рекорд 1970 года в Москве. По данным базовой метеостанции на ВДНХ, выпало 49% месячной нормы — это почти половина всей февральской нормы.

Циклон накрыл Московский регион 19 февраля. Из-за метели на дорогах региона возникли девятибалльные пробки, в Подмосковье на трассе М-4 «Дон» зафиксированы массовые ДТП, в столичных аэропортах из-за метели были задержаны более 160 рейсов.