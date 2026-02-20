Московские коммунальщики круглосуточно устраняют последствия мощного снегопада

Коммунальные службы Москва ведут круглосуточную работу по устранению последствий сильного снегопада. Об этом в пятницу, 20 февраля, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

© Вечерняя Москва

По мере накопления снега они производят полное механическое очищение дорожного полотна, после чего оно обрабатывается антигололедными материалами.

— Непрерывно ведется мониторинг состояния улично-дорожной сети, — передает официальный Telegram-канал КГХ.

По словам ведущего специалиста агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, 23 февраля, в День защитника Отечества, погоду в столице вновь будет определять циклон, поэтому возможен небольшой снег.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что с 25 февраля в Москве на достаточно длительный срок установятся близкие к нулю температуры со слабым плюсом, а снег станет постепенно таять.

25 и 26 февраля ночью температура воздуха будет колебаться от минус 2 до минус 7 градусов, а днем — от минус 5 градусов до плюс 1 градуса. В конце месяца она достигнет климатической нормы, что дает надежду на «по-весеннему теплое» начало марта.