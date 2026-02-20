Около 500 грузовиков вытащили из снежного плена в Москве

Около 500 грузовых автомобилей удалось освободить из снежных заносов в Москве за период двухдневного рекордного снегопада. Об этом в пятницу, 20 февраля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

По словам представителей ведомства, каждый такой застрявший грузовик создает риск образования многокилометровых пробок. При этом в дни интенсивных осадков 36 экипажей экспертов работали непрерывно, круглосуточно помогая автомобилистам.

— Благодаря слаженной работе специалистов даже в непогоду движение в городе остается стабильным и безопасным, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что с 25 февраля в Москве на достаточно длительный срок установятся близкие к нулю температуры со слабым плюсом, а снег станет постепенно таять.

25 и 26 февраля ночью температура воздуха будет колебаться от минус 2 до минус 7 градусов, а днем — от минус 5 градусов до плюс 1 градуса. В конце месяца она достигнет климатической нормы, что дает надежду на «по-весеннему теплое» начало марта.