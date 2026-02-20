Праздничный салют не будут проводить в Москве 23 февраля

Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества 23 февраля не будет проводиться в Москве. Однако памятные и тематические мероприятия, посвященные празднику, состоятся.

© Вечерняя Москва

Об этом в пятницу, 20 февраля, сообщили в пресс-службе мэра столицы.

— В учреждениях культуры, образовательных организациях и на городских площадках запланированы мероприятия патриотической и просветительской направленности, — говорится в материале.

В ведомстве добавили, что городские службы будут работать в штатном режиме. Также в местах проведения мероприятий обеспечат меры по поддержанию общественного порядка и комфорта для посетителей.

Москвичей и гостей столицы призвали соблюдать правила безопасности, учитывать погодные условия и следовать указаниям организаторов на массовых мероприятиях, передает официальный сайт мэра Москвы.

В московских культурных площадках подготовили программу ко Дню защитника Отечества с кинопоказами, концертами, спектаклями, мастер-классами и спортивными мероприятиями.

Каждый четвертый россиянин считает 23 Февраля главным патриотическим праздником страны, показал опрос аналитиков холдинга ON Медиа. Большинство россиян (61 процент) собираются провести День защитника Отечества дома с семьей и друзьями, девять процентов отпразднуют его походом в кинотеатр, семь процентов выбрали концерт.