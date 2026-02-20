Метеоролог Позднякова пообещала москвичам по-весеннему теплое начало марта

В конце февраля температура воздуха достигнет климатической нормы месяца и слегка превысит ее, что дает надежду на «по-весеннему теплое» начало марта.

Об этом в пятницу, 20 февраля, сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

— На следующей неделе вероятность небольшого снега сохраняется, температура воздуха будет повышаться — мы ждем, что ночью уже будет в пределах где-то минус 2–7 градусов, дневная температура от минус 5 градусов до плюс 1, то есть вот практически 25 и 26 числа, — отметила метеоролог в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

По предварительным оценкам, март в столице ожидается с положительной аномалией температуры воздуха. Также присутствует вероятность, что весна придет в Москву уже во второй половине месяца — на неделю раньше обычного срока. При этом более точный прогноз появится только в конце февраля.

Оттепель в Москве и Московской области начнется с 25 февраля — температура воздуха в столице будет достигать плюс 3 градуса. С этого дня на достаточно длительный срок установятся близкие к нулю температуры со слабым плюсом, а снег начнет постепенно таять.