В Москве побит рекорд высоты сугробов 60-летней давности

Синоптик Тишковец: высота снега в Москве почти в два раза выше нормы

Высота сугробов на метеостанции ВДНХ в Москве почти в два раза превысила климатическую норму и обновила рекорд 1966 года. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, после прошедших за последние сутки снегопадов снежный покров продолжил расти. На опорной метеостанции ВДНХ его высота сейчас составляет 70 сантиметров, что в 1,8 раза выше нормы для 21 февраля — 38 сантиметров.

Синоптик уточнил, что прежний максимум для этой даты был зафиксирован в 1966 году, когда высота снега достигала 64 сантиметров.

В центре столицы, на Балчуге, сугробы выросли до 78 сантиметров, в Тушино — до 73 сантиметров. В Подмосковье самые высокие показатели отмечены в Коломне — 81 сантиметр, в Кашире — 83 сантиметра, в Черустях — 84 сантиметра.

Причиной мощного снегопада, обрушившегося на столичный регион в ночь на 20 февраля, стал циклон «Валли», пришедший в Центральную Россию с севера Адриатического моря. Синоптики прогнозировали выпадение до 25 мм осадков и увеличение сугробов на 25–31 см за период с 03:00 до 21:00 четверга. Из-за снегопада в аэропортах Москвы было отменено восемь рейсов.