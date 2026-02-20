Высоту снега на уровне 80 сантиметров зафиксировали в Москве

Метеорологическая обсерватория МГУ имени М. В. Ломоносова зафиксировала высоту снежного покрова в Москве на уровне 80 сантиметров. Этот показатель стал рекордным за все 72 года метеонаблюдений в столице.

© Вечерняя Москва

Об этом в пятницу, 20 февраля, сообщили в пресс-службе учебного заведения.

— 20 февраля 2026 года в Москве, по данным Метеорологической обсерватории МГУ, отмечена рекордно большая высота снежного покрова за все 72 года наблюдений: 80 сантиметров, — передает ТАСС.

Кроме того, по итогам прошедших суток столичный район Внуково минувших суток вошел в пятерку мест на Земле, где выпало больше всего осадков — местная метеостанция зафиксировала выпадение 25 миллиметров. Первое место в рейтинге занял атолл Мауке, входящий в группу островов Кука: там выпало 66 миллиметров осадков.

19 февраля в Москве был установлен новый рекорд по количеству осадков за сутки — выпал 21 миллиметр, что значительно выше прежнего суточного рекорда по количеству выпавших осадков, который ранее принадлежал 1970 году. Кроме того, количество выпавших осадков составило почти половину от месячной нормы февраля.