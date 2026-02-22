Память участников СВО почтут в Музее Победы

24 февраля в Музее Победы состоятся мероприятия по увековечиванию памяти бойцов СВО. В музее на Поклонной горе пройдут возложение цветов, акция «От сердца к сердцу», церемония внесения имен Героев специальной военной операции в экспозицию «СВО. Zащитники Отечества», однодневная выставка и концерт.

С 12.00 в Музее Победы в фойе Зала Славы будет работать однодневная выставка поискового объединения «Тризна», приуроченная к годовщине начала специальной военной операции. Посетители увидят артефакты, найденные на полях сражений времен Великой Отечественной войны и в местах боев СВО. Гостям музея на Поклонной горе продемонстрируют военную амуницию, образцы вооружения, личные вещи и документы, с мест боев специальной военной операции. Среди них — российские бронежилеты и каски, оптический и коллиматорный прицелы, квадрокоптер, автоматы АКМ и АК-12, мину МОН-50, гранаты, личные документы украинских бойцов и т.д. Также на выставке покажут предметы, найденные поисковиками во время раскопок на местах боев 1941-1945 годов, макеты стрелкового оружия периода Великой Отечественной и коллекцию холодного оружия, охватывающую период от Второй мировой войны до сегодняшних дней.

Одновременно все посетители музея смогут присоединиться к акции «От сердца к сердцу» и написать письма солдатам на передовую.

В 13.00 в Зале Памяти и Скорби гости музея возложат цветы и почтут минутой молчания воинов, погибших в зоне СВО. Участниками мероприятия станут семьи погибших воинов, представители молодежных движений «Волонтеры Подмосковья», «Юнармия», Движение Первых, «Молодая Гвардия». Среди почетных приглашенных гостей — депутат Государственной Думы Герой России Сергей Липовой, летчик-космонавт, Герой России Елена Серова и другие. А затем гостям представят музыкальную программу. Так, автор и исполнитель Александр Маслов, волонтер движения «Сила Духа», исполнит песню, посвященную его племяннику Юрию Паршеву, кавалеру Ордена Мужества, медалей «За отвагу» и «За боевые отличия». Посетителям покажут сокращенную версию литературно-музыкального спектакля «Люблю и жду», в котором прозвучат песни о Великой Отечественной войне, и т.д.

В 15:30 фойе состоится торжественная церемония внесения новых имен участников специальной военной операции, получивших звания Героев Российской Федерации, в Аллею Славы экспозиции «СВО. Zащитники Отечества» Музея Победы.