Синоптик Леус прокомментировал включение Внукова в топ-5 влажных мест на планете

Во Внукове 19 февраля действительно выпало 25 миллиметров осадков, но с таким показателем район не попадает даже в десятку самых влажных мест России, сообщил ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Так синоптик прокомментировал включение московского района в пятерку мест на планете, где выпало больше всего осадков.

© Российская Газета

Ранее во Всемирной метеорологической организации сообщили, что район Внуково в Москве вошел в пятерку мест на планете по количеству осадков. Объясняется это тем, что метеостанция во Внукове за минувшие сутки зафиксировала выпадение 25 миллиметров осадков - это пятый результат на планете.

"Во Внуково действительно выпало 25 миллиметров осадков, однако с таким показателем этот пункт не то что в пятерку самых влажных мест мира не попадает, он даже не попадает в десятку самых влажных мест России", - написал Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Синоптик отметил, что на 10-й позиции в списке самых влажных мест нашей страны в четверг была Имеретинка, что на Кубани, - там за сутки выпало 35 миллиметров осадков.