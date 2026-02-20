В Москве зафиксировано значительное снижение преступности

Резкое снижение числа совершенных преступлений зафиксировано в Москве за январь 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в прокуратуре столицы.

© Московский Комсомолец

По данным органов прокуратуры, всего зафиксировано 8528 преступлений, что на 21,4% меньше, чем в январе 2025 года. Уровень преступности вырос только на севере Москвы, где зафиксировано 1030 преступлений (прирост 3,2%). В остальных округах число преступлений сократилось, причем в Зеленограде — аж на 50,7%, там зарегистрировано всего 150 нарушений закона.

Из отдельных категорий также зафиксировано снижение грабежей (на 56,1%), мошенничеств (на 50%), нарушений ПДД (на 46,2%). Заметно снизилось число преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий — на 19,3%.