В районе Вороново появится новая подстанция скорой помощи

Внесены изменения в правила землепользования и застройки для возведения здания подстанции скорой медицинской помощи в рамках Адресной инвестиционной программы.

© Mos.ru

Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Город уделяет особое внимание территориям с развивающейся жилой застройкой, где требуется расширение доступности экстренной и плановой медицинской помощи. Так, в районе Вороново построят подстанцию скорой медицинской помощи на 10 машино-мест. Планируется, что площадь нового здания составит около четырех тысяч квадратных метров. Благодаря этому повысится доступность медицинской помощи для жителей Троицкого административного округа, а также будут созданы дополнительные рабочие места», — рассказал Владимир Ефимов.

Объект для оказания скорой помощи будет находиться по адресу: микрорайон Центральный, земельный участок № 25а.

«Важным фактором является транспортное расположение участка: расстояние до Калужского шоссе составит всего 2,7 километра, а до Варшавского шоссе — 3,2. Такая логистика позволит бригадам сократить среднее время прибытия на вызовы —подъехать к подстанции можно будет со стороны обоих шоссе. Она получит современные помещения для отдыха медперсонала и водителей, учебный класс и блок оперативного управления», — уточнил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Правила землепользования и застройки — это набор норм и требований, которые регулируют, как использовать земельные участки и что можно на них строить. Они определяют, какие виды деятельности разрешены в определенных местах и какие требования должны соблюдаться при проектировании и возведении зданий.