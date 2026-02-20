Ефимов: В районе Вороново появится новая подстанция скорой помощи

© Вечерняя Москва

Внесены изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) для строительства здания подстанции скорой медицинской помощи в рамках Адресной инвестиционной программы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

— Город уделяет особое внимание территориям с развивающейся жилой застройкой, где требуется расширение доступности экстренной и плановой медицинской помощи. Так, в районе Вороново построят подстанцию скорой медицинской помощи на 10 машино-мест. Планируется, что площадь нового здания составит около четырех тысяч квадратных метров. Благодаря этому повысится доступность медицинской помощи для жителей Троицкого административного округа, а также будут созданы дополнительные рабочие места, — рассказал Владимир Ефимов.

Объект для оказания скорой помощи разместится по адресу: микрорайон Центральный, земельный участок 25А.

— Важным фактором является транспортное расположение участка: расстояние до Калужского шоссе составит всего 2,7 километра, а до Варшавского шоссе — 3,2. Такая логистика позволит бригадам сократить среднее время прибытия на вызовы – подъехать к подстанции можно будет со стороны обоих шоссе. Она получит современные помещения для отдыха медперсонала и водителей, учебный класс и блок оперативного управления, — добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

Правила землепользования и застройки — это набор норм и требований, которые регулируют, как можно использовать земельные участки и что можно на них строить.

Они определяют, какие виды деятельности разрешены в определенных местах и какие требования должны соблюдаться при проектировании и возведении зданий.