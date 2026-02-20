Надежда на раннее тепло: москвичам рассказали, когда в столицу придет весна

В этом году весна в Центральной России может наступить раньше климатической нормы. Об этом сообщил начальник отдела метеорологии и климата центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок. «Вечерняя Москва» узнала у главного специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, когда весна придет в Москву.

© Вечерняя Москва

Как рассказала эксперт, по предварительным оценкам, март обещает быть с положительной аномалией температуры воздуха.

— Обычно метеорологическая весна приходит в Центральную Россию в начале последней декады марта, когда средняя суточная температура воздуха становится устойчиво положительной. Исходя из того предположения, что в марте будет теплее климатической нормы, есть вероятность, что весна придет в Москву уже во второй половине месяца. Это значит, что она наступит на неделю раньше положенного срока, — сказала она.

Однако эксперт отметила, что это предварительные данные, более точный прогноз можно будет дать в конце февраля.

— Именно в конце февраля будет уже видна реальная картина, когда ждать прихода весны. На данный момент до конца зимы еще восемь дней, поэтому сложно точно сказать, каким будет март. Но есть надежда, что тепло придет раньше в столицу, — заключила Позднякова.

Но зима пока не собирается сдавать свои позиции. Московский регион на протяжении всей недели засыпает снегом, а пик пришелся на четверг, 19 февраля. Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что снегопад в Москве может побить сразу два рекорда — самый высокий снежный покров для 20 февраля и самый высокий с начала зимы.