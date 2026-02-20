Район Внуково вошел в пятерку мест на Земле с максимумом осадков за сутки

Столичный район Внуково по итогам минувших суток вошел в пятерку мест на Земле, где выпало больше всего осадков.

Об этом в пятницу, 20 февраля, сообщили во Всемирной метеорологической организации.

— Метеостанция в московском Внуково зафиксировала выпадение 25 миллиметров осадков, за счет чего это место вошло в пятерку мест на планете с самыми сильными осадками за минувшие сутки, — сообщила пресс-служба.

При этом первое место в рейтинге занял атолл Мауке, входящий в группу островов Кука, — там выпало 66 миллиметров осадков, передает ТАСС.

20 февраля в столичном регионе ожидается пасмурная погода, весь день будет идти снег. Ветер будет дуть западный со скоростью 5–6 метров в секунду, иногда его порывы будут достигать 12 метров в секунду.

19 февраля в аэропортах Московского региона из-за непогоды отменили 29 рейсов. На запасные аэродромы «ушли» восемь рейсов.

При этом в Нижегородской области ожидается самая заснеженная зима за последние 60 лет. Высота снежного покрова в Арзамасском округе уже достигла 80 сантиметров, а на севере области, в Шахунье, даже превышает 90 сантиметров.