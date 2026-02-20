Район Внуково вошел в топ-5 мест на Земле по количеству осадков за сутки

Московский район Внуково после минувших суток вошел в пятерку мест на планете с самыми интенсивными осадками. Об этом ТАСС сообщили во Всемирной метеорологической организации.

Там метеостанция зафиксировала 25 миллиметров осадков. Первое место в мире занял атолл Мауке (острова Кука) – 66 миллиметров. В числе лидеров также остров Гоф на юге Атлантики и Ла-Рош в Новой Каледонии.

Снежный циклон "Валли" обрушился на Москву 19 февраля. Из-за непогоды загруженность столичных дорог в вечерний час пик достигла 9 баллов. В столичных аэропортах за день отменили 29 рейсов, включая 7 иностранных авиакомпаний.

Вместе с тем в пятницу, 20 февраля, в столице был зафиксирован новый рекорд высоты снежного покрова. На базовой метеостанции ВДНХ высота снега достигла 68 сантиметров при предыдущем рекорде для этой даты в 64 сантиметра, который фиксировался в 1966, 1994 и 2024 годах.