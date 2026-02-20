В столице началась акция «Месяц добра» программы «Миллион призов»

Городская программа лояльности «Миллион призов» приглашает жителей столицы принять участие в благотворительной акции «Месяц добра». Об этом в пятницу, 20 февраля, сообщили в Департаменте информационных технологий города Москвы.

Пользователи, которые с 20 февраля по 5 апреля включительно направят баллы в поддержку благотворительных фондов — партнеров программы, в благодарность за проявленное неравнодушие получат специальную скидку на один сувенир из лимитированной пасхальной коллекции.

Стать участниками акции могут взрослые с полной учетной записью на портале mos.ru и дети в возрасте от шести до 13 лет включительно со стандартной учетной записью.

Партнерами программы является множество некоммерческих организаций, которым москвичи могут адресовать свою помощь. Среди них — фонды, поддерживающие людей в сложной жизненной ситуации, бездомных животных, а также реализующие проекты в сфере инклюзии, адаптивного спорта и защиты окружающей среды, передает официальный сайт мэра Москвы.

