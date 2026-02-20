Первый национальный Музей памяти откроется в Москве

Первый национальный музей памяти, посвященный жертвам геноцида советского народа, появится в столице. В его основу лягут архивные материалы проекта «Без срока давности», инициированного Поисковым движением России. Уже шесть лет инициатива помогает сохранять память о жертвах преступлений нацистов во время Великой Отечественной войны.

Планируется, что его открытие состоится 22 июня.

«Увековечивание памяти о жертвах геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны — одно из ключевых направлений работы по патриотическому воспитанию и историческому просвещению подрастающего поколения, важность которого обозначена на общенациональном уровне. Новый комплекс объединит разрозненные исторические свидетельства и истории реальных людей в общую экспозицию и станет первым музеем, посвященным этой трагической странице в нашей истории», — сообщили в пресс-службе Департамента культуры города Москвы.

В новом музее откроется экспозиция, охватывающая все этапы военных преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны. Посетители узнают о проявлениях нацизма, испытаниях биологического оружия на советских гражданах, проведенных японцами, освободительной миссии Красной армии, судах над нацистскими преступниками, проекте «Без срока давности» и маршрутах исторической памяти.

Дополнят повествование тематические инсталляции и интерактивные экспонаты. Среди них — вагон для отправки людей в лагеря смерти, воссозданная комната жителя блокадного Ленинграда, а также весы из концлагеря, на которых взвешивали волосы узников перед продажей. Кроме того, с помощью цифрового модуля «Твоя история» посетители смогут лично внести вклад в сохранение памяти — загрузить в мультимедийный архив биографии и свидетельства своих родственников.

«Музей станет центром изучения и увековечивания памяти о значимой и скорбной странице в истории нашей страны, которая объединяет судьбы миллионов соотечественников. Одна из его ключевых задач — сформировать у современного поколения стойкое неприятие нацизма в любых его проявлениях. Это особенно важно сейчас, когда реальных свидетелей тех страшных событий уже почти не осталось», — рассказала Наталья Калашникова, директор музея.

Наталья Калашникова назначена на должность директора музея памяти 20 февраля. С апреля 2025 года она возглавляет музей «Смоленская крепость», имеет опыт работы по сохранению памяти жертв геноцида советских граждан в рамках организации тематических выставок и издания исторических книг. Ранее она возглавляла отдел науки в Мемориальном музее А.Н. Скрябина, а также работала проректором Московского государственного института культуры. Наталья Калашникова имеет звание ветерана боевых действий, отмечена медалями «Участнику специальной военной операции» и «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации». В ближайшее время она приступит к формированию экспозиции и подготовке музея к открытию.

Ранее Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон № 74-ФЗ «Об увековечивании памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов», в котором уделяется особенное внимание сохранению достоверной исторической памяти о жертвах этих событий.