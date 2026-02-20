Более 20 питомцев из городских приютов нашли дом благодаря акции «Будка желаний»

Музей городского хозяйства Москвы подвел итоги акции «Будка желаний», которая началась в преддверии 2026 года. Шары с изображениями более чем 50 собак и кошек из 13 городских приютов украсили новогодние деревья в павильоне № 5 на ВДНХ. Животным были нужны удобные лежанки и любимый корм, но главное — дом и заботливый хозяин.

За месяц неравнодушные горожане помогли более 30 питомцам. В январе в Музей городского хозяйства Москвы принесли около 32 килограммов сухих и консервированных кормов, несколько лежанок, а также лекарственные препараты, указанные на шарах желаний.

После окончания акции подарки доставили в приюты. Новую лежанку уже освоил девятилетний пес Рекс из приюта для безнадзорных животных Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО), а собака Клео оттуда же теперь отращивает гладкую шерсть благодаря подаренным ей витаминам.

Более 20 собак и кошек нашли дом и любящую семью. Так, домашней стала собака Бруня из приюта «Зоорассвет» ГБУ «Доринвест». Новая хозяйка Мария Чупина сразу заметила открытость питомца, игривость и любовь к объятиям. В феврале Бруня уже переехала к ней и сразу же стала перенимать привычки других домашних любимцев, которые во всем подают ей пример. Теперь это самая ласковая собака.

Навестить питомцев в городских приютах и подарить им самое ценное — свое внимание и ласку — можно в дни работы учреждений, взяв с собой паспорт. Посмотреть адреса приютов и часы работы можно в сервисе «Моспитомец» на портале mos.ru. Там же представлены анкеты кошек и собак, которые ждут своих хозяев. Все животные привиты, чипированы и готовы к жизни рядом с человеком.

Ранее городские приюты Москвы запустили новый чат-бот, пользователи которого могут создавать именные открытки с изображениями собак и кошек. Под каждой карточкой — ссылка на подробную анкету животного в каталоге «Моспитомца». Распространение таких открыток в социальных сетях помогает привлечь внимание к бездомным животным и дает им дополнительный шанс быть замеченными будущими хозяевами.