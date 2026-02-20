Москва пережила «снежный Армагеддон»

В Москве за сутки выпало 64 процента месячной нормы снега.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«"Cнежный Армагеддон" позади, но на расчистку дорог уйдет не один день!» — написал он.

По словам синоптика, сегодня снежный циклон продолжит дрейфовать на север вдоль западных регионов России, его центр окажется над западными районами Вологодчины.

«Поэтому, небо большей части Европейской территории России будет укрыто снеговыми облаками с наибольшим количеством осадков в Верхнем и Среднем Поволжье, а также в Башкортостане», — объяснил Тишковец.

За минувшие сутки в Москве на опорной метеостанции ВДНХ выпало 23 мм осадков, что составляет 52 процента месячной нормы. На других столичных метеостанциях в осадкомеры попало еще больше: МГУ – 25 мм, Балчуге – 28 мм, что составляет 64 процента от нормы всего февраля.

В Центральной России самые обильные снегопады были зафиксированы в Туле (31 миллиметра при месячной норме 38 мм) и в Рязанской области (Окский заповедник – 41 мм, месячная норма 36-42 мм).

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, когда в Москве ощутят «дыхание весны».