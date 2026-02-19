Московские аэропорты продолжают штатно работать при аномальном снегопаде

Столичные аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский продолжают принимать и отправлять рейсы в условиях непрекращающегося на протяжение суток аномального снегопада. Об этом в четверг, 19 февраля, сообщили в пресс-службе Росавиации.

— С 20:00 до 22:00 по московскому времени аэропорты московского региона обслужили 108 рейсов (45 — на вылет, 63 — на прилет). С начала суток, 19 февраля, по состоянию на 22:00 аэровокзалы обслужили 916 рейсов: 452 — на вылет, 464 — на прилет. На запасные аэродромы «ушли» восемь рейсов, — сказано в Telegram-канале Росавиации.

Уточняется, что отменили на прилет и вылет 38 рейсов, задержаны на более двух часов 35 рейсов на вылет. Производственные службы авиапортов работают в усиленном режиме.

— Для отслеживания актуальной информации о рейсах пассажиры могут воспользоваться онлайн-табло аэропортов или чат-ботами, — добавили в Росавиации.

Ранее сообщалось, что в аэропортах Московского региона из-за непогоды отменили 29 рейсов.

Тяжелая ситуация наблюдается и на автомобильных дорогах. Центр организации дорожного движения оценил загруженность дорог в Москве вечером 19 февраля на восемь баллов.