Новый состав "Москва-2026" проходит обкатку в метро

В Московском метрополитене уже курсируют пять ультрасовременных поездов "Москва-2026". Все они сначала прошли необходимые испытания - так называемую обкатку, и затем вышли на линии. Шестой состав пока проходит тестирование.

© Российская Газета

Прокатились на новом поезде и корреспонденты "РГ". Блестящий новенький состав "Москвы-2026" плавно заезжает в электродепо "Сокол".

"Мы пока ездим без пассажиров, - объясняет машинист Виктор Талала. - Каждый состав, поступивший с завода, сначала проверяем, чтобы убедиться: все системы работают исправно".

Первое тестирование метропоездов осуществляется на заводе-изготовителе в Мытищах: там они проходят 300 километров. Затем еще 300 километров составы проезжают в самом метро и только после этого могут выйти на линию и начать перевозить людей. Во время обкатки проверяют плавность хода, освещение и вибрацию в вагонах, длину тормозного пути. Особое внимание уделяется системе экстренного торможения - ее используют, если на путях окажется человек или посторонний предмет. На пульте машиниста - большая красная кнопка, именно она отвечает за экстренную остановку.

Обычно поезд обкатывают за три-четыре дня, все зависит от того, будут ли замечания.

"Сейчас это в основном касается корректировки работы раздвижных дверей. Представители завода-изготовителя быстро устраняют малейшие недочеты", - говорит машинист.

Новые составы метрополитен закупает по контрактам жизненного цикла. Это значит, что на протяжении всего срока эксплуатации обслуживанием и ремонтом техники занимается компания-изготовитель. Срок такого контракта - 30 лет.

С первого взгляда заметно: дизайн поезда "Москва-2026" по сравнению с предыдущей моделью стал интереснее. Передняя часть кабины, так называемая "маска", стала матовой, а фары, продолжающие линию светящейся арки вокруг лобового стекла, светят значительно ярче. Если в "Москве-2024" с каждой стороны стояло по шесть диодов, то здесь их вдвое больше - целых 12.

"Кроме того, в вагонах улучшили систему кондиционирования, а сиденья лишились металлических перегородок - теперь диваны полностью обтянуты антивандальным материалом. Чтобы пассажирам было удобнее, разъемы USB и Type-C для зарядки гаджетов перенесли на поручни", - рассказывает Виктор.

Тем временем поезд останавливается на станции, и машинист открывает двери с противоположной от платформы стороны.

"Так проверяется работа раздвижных дверей - пускать людей в вагоны еще рано", - продолжает рассказ Виктор.

Кабина машиниста продумана до мелочей. Пульт и кресло оснащены подогревом, температуру воздуха также можно самостоятельно отрегулировать - для этого предусмотрен отдельный кондиционер.

Внизу, перед креслом машиниста, расположена особая педаль - ее нажимают, когда он ведет поезд с отключенной системой безопасности.

"Если я вдруг потеряю сознание, то нога соскользнет с педали, и поезд автоматически остановится", - объясняет Виктор. "В 2010 году в метро было всего 13% новых поездов, сейчас на линиях работают уже 80% составов современного поколения", - рассказал сотрудник пресс-службы Московского метрополитена Антон Богачев.

По его словам, такими поездами полностью оснащены Большая кольцевая линия, Калужско-Рижская и Троицкая ветки метро. При этом на Замоскворецкой линии больше половины подвижного состава - тоже современные модели. До конца года планируется поступление еще порядка 312 новейших вагонов серии "Москва-2026" - это 39 полноценных составов. Они будут работать на Замоскворецкой и Рублево-Архангельской линиях.