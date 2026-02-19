Сугробы в Москве могут вырасти на 9 см из-за ночного снегопада

В Москве предстоящей ночью ожидается увеличение высоты снежного покрова на 9 см в результате сильного снегопада. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Гидрометцентра РФ.

Согласно последним прогностическим данным, в столице ночью и рано утром возможны осадки в объеме от 3 до 5 мм, а в некоторых районах — до 7 мм.

«Прогнозируется, что предстоящей ночью и рано утром в столице может выпасть от 3 до 5 мм осадков, местами — до 7 мм, а прирост снега может составить до 9 см», — отметил собеседник агентства.

В течение ночи в регионе сохранится снег, местами ожидаются сильные осадки. Температура воздуха опустится до 8-10 градусов ниже нуля, что увеличит риск гололедицы и снежных заносов на дорогах.

Ранее Гидрометцентр РФ сообщил о том, что сильный снегопад, обрушившийся на Москву и Подмосковье, продлится всю ночь, однако его интенсивность будет постепенно снижаться. Основной причиной осадков стал циклон, пришедший в Центральную Россию с северной части Адриатического моря. Синоптики прогнозировали, что с 03:00 до 21:00 в столице может выпасть до 25 мм осадков, а высота сугробов увеличится на 25-31 см. До начала непогоды высота снежного покрова на главной московской метеостанции, расположенной на территории ВДНХ, составляла 43 см.

В связи с ухудшением погодных условий до полуночи в Москве и Подмосковье действует оранжевый уровень опасности, предупреждающий о возможных стихийных бедствиях и риске нанесения ущерба.