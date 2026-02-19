"Валли" принес в Москву 21 мм осадков, обновлен рекорд 56-летней давности

По уточненным данным, за сутки в Москве выпал 21 миллиметр осадков, таким образом, обновлен рекорд этого дня 56-летней давности. Снегопад продолжится и предстоящей ночью, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

© Российская Газета

Так, метеостанция ВДНХ зафиксировала 21 миллиметр осадков за сегодняшний день. Это значительно выше прежнего суточного рекорда 19 февраля, принадлежавшего 1970 году. Кроме того, это почти половина (49%) месячной нормы февраля.

Не обошлось без рекордов и в Подмосковье, отмечает Михаил Леус. Например, в Коломне выпало 18 миллиметров осадков, показатель побил рекорд 1968 года; в Можайске - 17 миллиметров (прежний рекорд - 14 миллиметров - был установлен в 2000 году).

Больше всего снега выпало за сутки в Приокско-Террасном заповеднике (территория городского округа Серпухов) - 27 миллиметров или почти две трети (63%) от февральской нормы.

Снег в столичном регионе продолжится в течение всей ночи, днем 20 февраля прогнозируются небольшие осадки. Может быть обновлен рекорд высоты сугробов для этого дня, пообещал синоптик.