"Валли" принес в Москву 21 мм осадков, обновлен рекорд 56-летней давности
По уточненным данным, за сутки в Москве выпал 21 миллиметр осадков, таким образом, обновлен рекорд этого дня 56-летней давности. Снегопад продолжится и предстоящей ночью, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Так, метеостанция ВДНХ зафиксировала 21 миллиметр осадков за сегодняшний день. Это значительно выше прежнего суточного рекорда 19 февраля, принадлежавшего 1970 году. Кроме того, это почти половина (49%) месячной нормы февраля.
Не обошлось без рекордов и в Подмосковье, отмечает Михаил Леус. Например, в Коломне выпало 18 миллиметров осадков, показатель побил рекорд 1968 года; в Можайске - 17 миллиметров (прежний рекорд - 14 миллиметров - был установлен в 2000 году).
Больше всего снега выпало за сутки в Приокско-Террасном заповеднике (территория городского округа Серпухов) - 27 миллиметров или почти две трети (63%) от февральской нормы.
Снег в столичном регионе продолжится в течение всей ночи, днем 20 февраля прогнозируются небольшие осадки. Может быть обновлен рекорд высоты сугробов для этого дня, пообещал синоптик.