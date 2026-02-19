Снег в Москве будут убирать круглосуточно из-за аномального снегопада

В связи с сильным снегопадом, который обрушился на Москву, городские специалисты будут круглосуточно очищать столичные улицы от снега. Об этом в четверг, 19 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

— На протяжении всего дня сотрудники коммунальных служб проводили очистку ключевых магистралей, улиц, пешеходных зон и тротуаров, дворовых территорий. Работы по ликвидации последствий снегопада не прекратим и ночью, они будут вестись в круглосуточном режиме, - подчеркнул Бирюков.

В уборке задействовано максимальное число сотрудников коммунальных служб и крупных столичных инженерных компаний. На улицы города вывели весь парк коммунальной специальной техники. Городские службы продолжают работать в усиленном режиме, постоянно ведется мониторинг состояния улично-дорожной сети. По мере выпадения осадков специалисты циклично подметают проезжую часть и пешеходные зоны, после чего обрабатывают их против гололеда.

Также организовано круглосуточное дежурство руководителей предприятий и организаций Комплекса городского хозяйства, аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. На МКАД и в ТиНАО дежурят тягачи и тяжелые автокраны для помощи водителям большегрузов, передает Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы.

Ранее Петр Бирюков сообщил, что все городские снегосплавные пункты работают в круглосуточном усиленном режиме. По словам заммэра Москвы, в этом сезоне в столице работают более 50 стационарных снегосплавных пунктов. Принцип их действия основан на использовании тепла сточных вод для плавления снега.