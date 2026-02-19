Снегосплавные пункты в Москве работают в усиленном режиме

Все снегосплавные пункты в столице работают в круглосуточном усиленном режиме в связи с аномальным снегопадом. Об этом в четверг, 19 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

— В очистке Москвы от снега задействовано максимальное количество сотрудников коммунальных служб, специалисты крупных столичных инженерных компаний, весь парк коммунальной спецтехники. Часть собранного снега сразу вывозится на снегосплавные пункты для утилизации, — отметил он.

Бирюков напомнил, что в этом сезоне в столице работают более 50 стационарных снегосплавных пунктов. Принцип их действия основан на использовании тепла сточных вод для плавления снежной массы.

— Снег сбрасывают в приемный бункер, оснащенный сепараторами-дробилками для измельчения, затем он попадает в специальный отсек, куда подается сточная вода температурой не ниже 10 градусов. Весь мусор оседает в песколовках, талая вода отводится обратно в канализационный коллектор и уходит в очистные сооружения, где проходит полный цикл механической и биологической очистки, — передает слова заммэра Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

В ликвидации последствий аномального снегопада в столице задействовано максимальное количество спецтехники, сотрудников коммунальных служб и крупных столичных инженерных компаний. Кроме того, постоянно ведется мониторинг состояния улично-дорожной сети. По мере выпадения осадков в цикличном режиме проводится сплошное механизированное прометание проезжей части и пешеходных зон с последующей противогололедной обработкой.