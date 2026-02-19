Загруженность дорог в Москве достигла восьми баллов. Средняя скорость движения на улицах столицы составляет 24 километра в час.

© Вечерняя Москва

Об этом в четверг, 19 февраля, сообщили в Центре организации дорожного движения.

— Сейчас фиксируем интенсивное движение в центральной части города, на Садовом кольце, ТТК, МКАД, в том числе на: внутренней стороне ТТК в районе Бережковского моста, внутренней стороне ТТК в районе улицы Нижняя Масловка, внутренней стороне МКАД в районе Волгоградского проспекта, — говорится в материале.

Москвичам напомнили, что в связи с дорожной ситуацией на данный момент самый быстрый и надежный способ передвижения — метро. На автомобиле рекомендовали выезжать после 20:30, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Между тем синоптики сообщили, что снегопад, который накрыл Москву 19 февраля, может побить сразу два рекорда — самый высокий снежный покров для 20 февраля и самый высокий с начала зимы.

При этом в предстоящие выходные, с 21 по 23 февраля, сильных снегопадов в столице не ожидается. Подробнее о том, как изменится погода в эти дни, — в материале «Вечерней Москвы».