У семи вокзалов в Москве работают мобильные пункты обогрева

В Москве у семи вокзалов с 20.00 до 08.00 работают мобильные пункты обогрева, напоминают в департаменте труда и социальной защиты Москвы. В отапливаемых микроавтобусах люди могут согреться горячим чаем, получить теплую одежду, а также проконсультироваться со специалистами мобильных бригад "Социальный патруль".

Несмотря на сложные погодные условия, в мобильных пунктах и Центре социальной адаптации имени Е.П. Глинки остаются места для всех, кому может потребоваться поддержка.

Также круглосуточно можно обратиться в три отделения Центра имени Е.П. Глинки: на Иловайской улице, 22, на Ижорской улице, 21с3 и на улице Матросова, 4. В первых двух отделениях также можно принять душ, полноценно поесть и переночевать.

Кроме этого, сегодня из-за мощного снегопада ресторан в Москва-Сити объявил о бесплатной раздаче горячего борща. Любой желающий может подняться на 85 этаж небоскреба "Око" и попросить борщ, который там готовят в печи.