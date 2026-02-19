Москвичи стали чаще интересоваться северным сиянием

Этой зимой популярность сайтов, на которых можно увидеть северное сияние онлайн и прогнозы его возникновения, выросла среди жителей российской столицы на 34 процента по сравнению с прошлым годом. К такому выводу пришли эксперты МегаФона, проанализировав обезличенные данные мобильной сети.

Благодаря высокой солнечной активности в 2025 году это редкое природное явление можно было увидеть не только на Севере, но и в средних широтах. В попытках полюбоваться северным сиянием в домашнем регионе москвичи нарастили посещаемость платформ с интерактивными картами, которые помогают узнать вероятность его появления и отслеживать перемещение.

Пиковыми днями для наблюдений стали периоды самых мощных солнечных вспышек в середине ноября 2025 года. В это время москвичи увеличили объем данных на ресурсах почти в 3 раза. Второй всплеск интереса пришелся на новогодние каникулы. Во время праздничных выходных жители столицы выбирались в короткие поездки, чтобы увидеть северное сияние своими глазами.

Для "охоты" на это уникальное природное явление большинство (53 процента) выбирало Мурманскую область. Помимо областного центра, популярны Териберка на берегу Баренцева моря и Печенга, где есть идеальные условия для наблюдений. На втором месте по востребованности - Архангельская область. Здесь туристы часто выбирают Голубино и Верколу, которая входит в список самых красивых деревень страны. В этих свободных от "светового шума" населенных пунктах северное сияние видно особенно ярко.

Интересуются этим атмосферным явлением не только москвичи. Среди активных любителей северного сияния жители Мурманской области, Карелии, Республики Коми, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.